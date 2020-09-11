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Камерунский боец MMA нокаутировал соперника ногой в голову и получил контракт с UFC. Видео

Камерунский боец MMA нокаутировал соперника ногой в голову и получил контракт с UFC. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Камерунский боец смешанных единоборств Тафон Нчукви одержал победу на турнире Dana White's Contender Series, в рамках которого перспективные бойцы сражаются за право подписания контракта с UFC. Нчукви эффектно нокаутировал американца Эла Матавао во втором раунде поединка, попав ему ногой прямо в голову. Видео нокаута выложили в «Твиттере».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в "твиттере" UFC.

По информации The Sun, президента UFC Дану Уайта впечатлило выступление Нчукви, и он предложил ему контракт с промоушеном.

«Этот парень напомнил мне Майка Тайсона. Его результат — четыре победы в четырёх боях, и всё это нокауты. Я не видел первые три, но четвёртый — один из самых жестоких, что я видел», — сказал Уайт.

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