Камерунский боец MMA нокаутировал соперника ногой в голову и получил контракт с UFC. Видео
Камерунский боец смешанных единоборств Тафон Нчукви одержал победу на турнире Dana White's Contender Series, в рамках которого перспективные бойцы сражаются за право подписания контракта с UFC. Нчукви эффектно нокаутировал американца Эла Матавао во втором раунде поединка, попав ему ногой прямо в голову. Видео нокаута выложили в «Твиттере».
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в "твиттере" UFC.
По информации The Sun, президента UFC Дану Уайта впечатлило выступление Нчукви, и он предложил ему контракт с промоушеном.
«Этот парень напомнил мне Майка Тайсона. Его результат — четыре победы в четырёх боях, и всё это нокауты. Я не видел первые три, но четвёртый — один из самых жестоких, что я видел», — сказал Уайт.
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