Хабиб Нурмагомедов и Чак Норрис встретятся на первом онлайн-форуме боевых искусств

Завтра, 12 сентября, состоится первый онлайн-форум боевых искусств, организованный университетом «Синергия» и Российским союзом боевых искусств и направленный на популяризацию занятий спортом среди представителей разных поколений. Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Форум посетят участники со всего мира. Каждый зритель сможет подключиться к прямой трансляции вне зависимости от места пребывания. Переключаясь между экранами, участники онлайн-трансляции смогут смотреть наиболее интересные выступления спикеров и зрелищные бои.

Мероприятие охватит различные виды боевых искусств, хедлайнером форума станет американский киноактёр и мастер боевых искусств Чак Норрис. В числе спикеров форума заявлены: действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов; первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко; министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев; спортивный функционер, общественный деятель, президент промоутерской компании Fight Nights Global, победитель Кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года Камил Гаджиев; ринг-анонсер России № 1, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Загорский, а также другие прославленные чемпионы Европы и мира, заслуженные тренеры и общественные деятели.

Присоединиться к трансляции можно на сайте мероприятия. Программа форума будет доступна после регистрации, участие бесплатное.