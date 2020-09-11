Роналдо отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова с его голом в финале ЧМ-2002

Легендарный бразильский футболист Роналдо отреагировал на пост в «Инстаграме», который оставил действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Ранее российский боец опубликовал фотографию, сделанную после гола Роналдо в ворота национальной команды Германии, которые в то время защищал Оливер Кан, в финале чемпионата мира 2002 года. На снимке раздосадованный голкипер смотрит на скачущий мяч, в то время как форвард празднует успех. Бразильцы в той встрече одержали победу со счётом 2:0 и стали пятикратными чемпионами мира. В том году Роналдо во второй раз стал обладателем «Золотого мяча».
Роналдо перепостил публикацию Хабиба в «сториз» своего «инстаграма», добавив три смайлика с футбольным мячом посередине.
Фото: https://www.instagram.com/ronaldo/?hl=ru
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