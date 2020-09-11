Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Роналдо отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова с его голом в финале ЧМ-2002

Роналдо отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова с его голом в финале ЧМ-2002
Бокс/ММА / UFC 0

Легендарный бразильский футболист Роналдо отреагировал на пост в «Инстаграме», который оставил действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее российский боец опубликовал фотографию, сделанную после гола Роналдо в ворота национальной команды Германии, которые в то время защищал Оливер Кан, в финале чемпионата мира 2002 года. На снимке раздосадованный голкипер смотрит на скачущий мяч, в то время как форвард празднует успех. Бразильцы в той встрече одержали победу со счётом 2:0 и стали пятикратными чемпионами мира. В том году Роналдо во второй раз стал обладателем «Золотого мяча».

Роналдо перепостил публикацию Хабиба в «сториз» своего «инстаграма», добавив три смайлика с футбольным мячом посередине.

Фото: https://www.instagram.com/ronaldo/?hl=ru

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020