Исмаилов: говорю на всю страну, что Минеев — «химик»!
Российский боец MMA Магомед Исмаилов ответил Владимиру Минееву. Ранее Минеев намекнул, что Исмаилов употребляет допинг, при этом он заверил, что не будет требовать допинг-контроля, если удастся организовать матч-реванш. Напомним, в октябре 2018 года поединок бойцов закончился вничью.
«Хочу спросить Владимира, для начала приветствую тебя! Хочу спросить: вот ты говоришь о химии и прыщиках на коже, они могут от сладкого появиться. Мы знаем культуристов без одного прыщика. Я хочу сказать на всю страну, что Минеев — «химик»! Аха-ха-ха! Главное — не обижайся.
Я отвечаю за слова. Организуйте нам с Минеевым допинг-контроль, я приду, и мы сдадим анализы вместе! У него не было, кроме меня, оппозиции!» — цитирует Исмаилова «Матч ТВ».
«У него высыпания не потому, что рубашку не меняет». Минеев намекнул на допинг у Исмаилова
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