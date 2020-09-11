Исмаилов: говорю на всю страну, что Минеев — «химик»!

Российский боец MMA Магомед Исмаилов ответил Владимиру Минееву. Ранее Минеев намекнул, что Исмаилов употребляет допинг, при этом он заверил, что не будет требовать допинг-контроля, если удастся организовать матч-реванш. Напомним, в октябре 2018 года поединок бойцов закончился вничью.

«Хочу спросить Владимира, для начала приветствую тебя! Хочу спросить: вот ты говоришь о химии и прыщиках на коже, они могут от сладкого появиться. Мы знаем культуристов без одного прыщика. Я хочу сказать на всю страну, что Минеев — «химик»! Аха-ха-ха! Главное — не обижайся.

Я отвечаю за слова. Организуйте нам с Минеевым допинг-контроль, я приду, и мы сдадим анализы вместе! У него не было, кроме меня, оппозиции!» — цитирует Исмаилова «Матч ТВ».