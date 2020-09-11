«Братья провожали на бой». Тухугов отправился в Абу-Даби на турнир UFC 253

27 сентября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В его карде выступит боец лёгкого веса Зубайра Тухугов. Его соперником станет Хаким Давуди. Россиянин сообщил, что уже вылетел в ОАЭ, где пройдёт заключительный этап подготовки к поединку.

«Братья провожали меня на бой UFC 253, который состоится в Абу-Даби 27 сентября», — написал Тухугов.

Соответствующий пост доступен на странице Тухугова в социальной сети «Инстаграм».

Бой с Давуди станет для Зубайры седьмым в UFC. До этого он в лучшей лиге мира победил 4 раза, 1 раз проиграл, а ещё 1 схватка завершилась ничьей. Главным событием турнира UFC 253 станет противостояние Исраэля Адесаньи и Пауло Косты.