Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс: прямая трансляция боя начнётся в 23:00

11 сентября на арене в Химках состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого встретятся известный боец смешанных единоборств Сергей Харитонов и экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс, наиболее известный победой над бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
Поединок в прямом эфире покажет телеканал «Рен ТВ», начало прямой трансляции запланировано на 23:00.
Напомним, у 40-летнего Харитонова эта встреча станет дебютной в профессиональном боксе. Последний раз Сергей выступал на турнире WTKF 5 в Беларуси в феврале 2020 года и нокаутировал Фернандо Родригеса. Уильямс последний бой провёл в ноябре 2019 года, нокаутировав Мехмеда Црналича.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Харитонов — Уильямс.
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