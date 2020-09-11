Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прибыл на тренировки в Дагестан. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен проставил геотег Хасавюрт и добавил следующее сообщение: «Утро 11 сентября 2020 года. Начало положено. Имам, от души за приём и встречу. Зелимхан, спасибо за тренировку. Медленно, но уверенно», — написал Ян.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, в июле 2020 года Пётр Ян стал чемпионом лиги в легчайшем весе. В бою за вакантный пояс он нокаутировал экс-чемпиона промоушена в полулёгком дивизионе Жозе Альдо. Ожидается, что следующую встречу Ян проведёт с официальным претендентом на титул Альджамейном Стерлингом.