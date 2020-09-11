Рахмонов и Залески дос Сантос встретятся в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи

Бывший чемпион лиги M-1 боец из Казахстана Шавкат Рахмонов дебютирует в UFC на турнире UFC 254, проведение которого запланировано на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет опытный 33-летний бразилец Элизеу Залески дос Сантос, сообщает MMA Fighting.
Рахмонов в профессиональной карьере в ММА провёл 12 поединков и во всех победил досрочно. Элизеу Залески дос Сантос выступает в UFC с 2015 года. За это время провёл 11 поединков, победил в 8 из них и трижды проиграл. Последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 251, который также прошёл на «Бойцовском острове». Тогда он раздельным решением судей уступил Муслиму Салихову.
Напомним, главным событием турнира UFC 254 станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. Все актуальные события о шоу UFC 254 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
- 12 сентября 2020
-
00:58
-
00:47
-
00:14
- 11 сентября 2020
-
23:53
-
22:44
-
22:31
-
21:06
-
20:41
-
19:52
-
18:59
-
17:19
-
15:36
-
15:05
-
14:00
-
13:00
-
12:41
-
12:28
-
11:40
-
11:00
-
10:19
-
09:38
-
09:01
-
07:35
-
01:06
-
00:25
- 10 сентября 2020
-
23:19
-
23:11
-
22:39
-
22:25
-
21:54
-
21:20
-
20:41
-
19:08
-
17:52
-
16:33