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Рахмонов и Залески дос Сантос встретятся в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи

Рахмонов и Залески дос Сантос встретятся в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион лиги M-1 боец из Казахстана Шавкат Рахмонов дебютирует в UFC на турнире UFC 254, проведение которого запланировано на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет опытный 33-летний бразилец Элизеу Залески дос Сантос, сообщает MMA Fighting.

Рахмонов в профессиональной карьере в ММА провёл 12 поединков и во всех победил досрочно. Элизеу Залески дос Сантос выступает в UFC с 2015 года. За это время провёл 11 поединков, победил в 8 из них и трижды проиграл. Последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 251, который также прошёл на «Бойцовском острове». Тогда он раздельным решением судей уступил Муслиму Салихову.

Напомним, главным событием турнира UFC 254 станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. Все актуальные события о шоу UFC 254 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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