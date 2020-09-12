Фёдор Чудинов в последнем раунде нокаутировал Умара Садика

В подмосковных Химках в эти минуты проходит вечер профессионального бокса. В его соглавном событии состоялся поединок в среднем весе. Обладатель титула WBA Gold Фёдор Чудинов встретился с представителем Великобритании Умаром Садиком.

Поединок проходил в конкурентной борьбе. Садик, использую преимущество в росте, удачно работал джебами. Чудинов же, адаптировавшись к сопернику, сокращал дистанцию, поджимал противника у канатов и работал серийно. В целом, явного преимущества не было ни у одного из боксёров.

В заключительном раунде Чудинов, снова зажав Садика у канатов, потряс его. После этого он выбросил целую серию мощных ударов. Британец не отвечал и в дело вмешался рефери, остановивший бой. Таким образом, Чудинов завоевал победу техническим нокаутом в последнем раунде.