Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде

В подмосковных Химках завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, дебютировавший в профи боксе и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс, некогда побеждавший Майка Тайсона.
Уже в первом раунде Харитонов сумел отправить соперника в нокдаун. Британец сумел встать и рефери разрешил продолжить поединок. Уильямс практически не работал и Харитонов даже зазывал его перейти к активным действиям.
Во втором раунде Сергей дал возможность Уильямсу выступить в роли агрессора, но в середине раунда донёс до Дэнни чёткий удар. Тот не упал, но был потрясён. Рефери открыл счёт и через несколько мгновений принял решение остановить бой. Таким образом, Харитонов завоевал победу техническим нокаутом. К слову, сам Сергей был недоволен ранней остановкой.
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