Харитонов отправил Уильямса в полёт, соперника Чудинова откачивали маской. Лучшие фото

11 сентября на подмосковной «Арене Химки» прошёл вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встретились боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, дебютировавший в профибоксе, и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс.



Харитонов завоевал победу техническим нокаутом после серии мощных ударов во втором раунде. Боец хотел завершить бой в пятом-шестом раунде.



«Надеюсь, вечер вам понравился. Хотел выиграть нормальным нокаутом, планировали это сделать в пятом-шестом раунде — таков был тактический план. Уильямс старше меня на семь лет, я выходил драться до конца, но хотел биться с уважением. Будем планировать следующие поединки по правилам бокса. Сейчас хочу отдохнуть и прийти в себя".



В другом поединке Фёдор Чудинов победил техническим нокаутом в последнем раунде представителя Великобритании Умара Садика.



Лучшие кадры боя Харитонов — Уильямс — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.