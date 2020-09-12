UFC Вегас 10: битвы взглядов

В ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. В его главном событии встретятся Анджела Хилл и Мишель Уотерсон.



Пресс-служба UFC опубликовала видео с дуэли взглядов в преддверии турнира. Американский боец в лёгком весе Джалин Тёрнер взял на церемонию взвешивания турнира UFC Fight Night 177 живого тарантула из своей коллекции.



В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хилл оказалась немного тяжелее соперницы. Её вес составил 52,3 кг, в то время как вес Уотерсон — 52,1 кг.

UFC Fight Night 177. Взвешивание



Анджела Хилл (115,5 фунта) — Мишель Уотерсон (115 фунтов)

Хама Уорти (155,5) — Оттман Азайтар (156)

Роксан Модаффери (125) — Андреа Ли (125,5)

Эд Херман (205,5) — Майк Родригес (205,5)

Бобби Грин (156) — Алан Патрик (156)

Кайл Нельсон (145,5) — Билли Куарантилло (145,5).