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UFC Вегас 10: битвы взглядов

UFC Вегас 10: битвы взглядов
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. В его главном событии встретятся Анджела Хилл и Мишель Уотерсон.

Пресс-служба UFC опубликовала видео с дуэли взглядов в преддверии турнира. Американский боец в лёгком весе Джалин Тёрнер взял на церемонию взвешивания турнира UFC Fight Night 177 живого тарантула из своей коллекции.

В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хилл оказалась немного тяжелее соперницы. Её вес составил 52,3 кг, в то время как вес Уотерсон — 52,1 кг.

UFC Fight Night 177. Взвешивание

Анджела Хилл (115,5 фунта) — Мишель Уотерсон (115 фунтов)
Хама Уорти (155,5) — Оттман Азайтар (156)
Роксан Модаффери (125) — Андреа Ли (125,5)
Эд Херман (205,5) — Майк Родригес (205,5)
Бобби Грин (156) — Алан Патрик (156)
Кайл Нельсон (145,5) — Билли Куарантилло (145,5).

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