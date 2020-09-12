Шлеменко: Уильямс выглядел жертвой в поединке с Харитоновым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал итоги боксёрского поединка Сергея Харитонова и Дэнни Уильямса.



«Уильямс выглядел бледно на фоне Сергея. Показалось, вообще ничего не показал. Дэнни выглядел жертвой, желания победы не было. Кто-то говорил, что Уильямс вернулся ради денег. Просто приехал заработать.



Поединок с Хэем? Это будет не так, как с Уильямсом. В бою с Уильямсом даже сложно было определить уровень Сергея. Дэнни не предпринимал особых попыток что-то сделать. Соперник явно выглядел слабее с самого начала. Он не был готов драться. Теперь бой с Хэем посмотреть ещё интереснее», — рассказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.