Садик был доставлен в больницу после боя с Чудиновым, у него сотрясение мозга

Британский боксёр Умар Садик был доставлен в больницу сразу по окончании поединка с российским боксёром Фёдором Чудиновым, сообщает телеграм-канал 112.



«После вчерашнего боя Фёдора Чудинова с Умаром Садиком британскому боксёру потребовалась помощь медиков.



Его доставили в больницу сразу после матча, однако о тяжёлом состоянии, как писали СМИ, речи не идёт. Врачи диагностировали у Садика сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в нейрохирургии в столичной больнице.



В скором времени боксёр покинет стационар», — гласит сообщение источника.



Напомним, поединок проходил в конкурентной борьбе. Используя преимущество в росте, Садик удачно работал джебами. Чудинов же, адаптировавшись к стилю соперника, сокращал дистанцию, поджимал его у канатов и работал серийно. В целом явного преимущества не было ни у одного из боксёров.



В заключительном раунде Чудинов, снова зажав Садика у канатов, потряс его. После этого он выбросил целую серию мощных ударов. Британец не отвечал. В дело вмешался рефери и остановил бой. Таким образом, Чудинов завоевал победу техническим нокаутом в последнем раунде.