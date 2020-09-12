Цзю — о Харитонове: не готов он ещё к уровню Хэя
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился впечатлениями от боксёрского поединка бойца ММА Сергея Харитонова и экс-претендента на титул чемпиона мира Дэнни Уильямса.
Цзю также отметил, что Харитонову пока рано выходить на поединок с Дэвидом Хэем.
«Хочу поздравить Сергея с победой, если это можно назвать боем, конечно. Не назвал бы это провалом, для ребят это был бой, но один оказался готов, а другой — нет. Вышел мис-матч.
Не советовал бы пока Харитонову драться с Хэем, не готов он ещё к такому уровню. Сергей неплохо боксирует. Но одно дело — против Уильямса, другое — против бывшего чемпиона мира. Нужно пройти ещё других боксёров», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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