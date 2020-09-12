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Конор Макгрегор арестован за попытку сексуального насилия

Конор Макгрегор арестован за попытку сексуального насилия
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Конор Макгрегор арестован за попытку сексуального насилия и непристойное поведение, сообщает Daily Mail. Ирландец был допрошен на острове Корсика (Франция) и освобождён из-под стражи.

По информации источника, инцидент произошёл в баре. В прокуратуре Корсики заявили, что на Макгрегора была подана жалоба, в которой осуждались «действия, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрацию сексуального поведения».

Боец через своего представителя опроверг обвинения. Он путешествует по Средиземноморью со своей невестой Ди Девлин. У них двое детей. 32-летний ирландец живёт со спутницей с 2008 года, однако лишь месяц назад он сделал ей предложение выйти за него замуж.

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