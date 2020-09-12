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Суд отклонил иск Альвареса против DAZN. У боксёра есть две недели, чтобы исправить это

Суд отклонил иск Альвареса против DAZN. У боксёра есть две недели, чтобы исправить это
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес допустил ошибку при подаче иска против стриминговой платформы DAZN, а также главы промоутерской компании Golden Boy Оскара де ла Хойи.

Истец неверно указал гражданство ответчиков, в результате иск был отклонён. У мексиканца есть чуть более двух недель, чтобы исправить ошибки. Если до 28 сентября в заявления не будут внесены изменения, суд будет считаться проигранным, сообщает BoxingScene.

Напомним, Альварес подал иск против DAZN и Оскара де ла Хойи, требуя компенсации в размере $ 280 млн.

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