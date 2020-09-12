Лобов подписал контракт с австралийским ММА-промоушеном

Боец Артём Лобов принял решение возобновить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландец русского происхождения подписал контракт с австралийским промоушеном AFC, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Оскар Уиллис. Контракт рассчитан на один бой. Ожидается, что Артём выступит в декабре, а его соперником станет француз Юль Жиру.

Лобов последние поединки провёл в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. После прекращения сотрудничества с организацией он планировал подписать контракт с польским ММA-промоушеном KSW, но сделка сорвалась.

Артём Лобов больше всего известен выступлениями в UFC. В лучшей лиге мира он провёл семь поединков, проиграв пять из них. Напомним, Лобов входит в команду экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.