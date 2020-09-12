Нурмагомедов приостановил тренировки перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что он приостановил тренировочный процесс перед боем с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи. Виной тому стала зубная боль. Об этом спортсмен рассказал на онлайн-форуме, организованном университетом «Синергия» и российским Союзом боевых искусств.

«Подготовка проходит отлично. Прилетел в Абу-Даби, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека. Думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвящённому отцу 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом.



Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока всё идет нормально, активная работа началась ещё в июле, — приводит слова Хабиба Sport24.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).