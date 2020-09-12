Хабиб: пока об уходе не задумываюсь

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что пока не задумывается о завершении карьеры. По его словам, пока он чувствует, что становится «крепче».
«Очень много вопросов «Когда закончишь?». Понимаю, люди устали от моих побед, хотят чего-то нового. Пока тело позволяет, пока я только крепче становлюсь, определённости по поводу завершения карьеры нет.
Пока я чувствую, что могу конкурировать, быть лучшим в своём весе и принимать тяжёлые нагрузки, я об уходе не задумываюсь», — приводит слова россиянина Sport24.
Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов выступит на турнире UFC 254, где встретится с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи. Это будет третья защита титула для спортсмена. Последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года, когда победил Дастина Порье.
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