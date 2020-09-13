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Менеджер Макгрегора прокомментировал арест бойца

Менеджер Макгрегора прокомментировал арест бойца
Бокс/ММА / UFC 0

Оди Аттар, менеджер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, отреагировал на очередной скандал, в который оказался вовлечён его клиент. Аттар подчеркнул, что никому не удастся попасть на первые полосы изданий, используя имя Конора.

«Я раздражён и хочу всем чётко и ясно дать понять, Конор Макгрегор не является и не будет целью для тех, кто хочет попасть в заголовки газет или получить выплаты», — приводит слова Аттара MMA Fighting.

Напомним, 12 сентября стало известно, что полиция Франции арестовала Конора Макгрегора на Корсике за попытку сексуального насилия и непристойное поведение. Ирландец был допрошен, а позже отпущен. Сам спортсмен отверг все обвинения.

Напомним, Конор Макгрегор в 2020 году объявил о завершении карьеры.

Конор Макгрегор арестован за попытку сексуального насилия
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