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Романов нокаутировал Мартинеса в дебютном бою в UFC

Романов нокаутировал Мартинеса в дебютном бою в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. В рамках турнира молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов встретился с представителем Гуама Роке Мартинесом.

Поединок завершился досрочной победой молдавского бойца во втором раунде. Таким образом, Романов одержал победу в дебютном бою в рамках UFC. Теперь на счету Александра 12 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.

120-килограммовый тяжеловес из Молдавии должен был провести дебютную схватку ещё в июле на «Бойцовском острове», но тогда у одного из членов команды Романова диагностировали коронавирус, и встречу с Марчином Тыбурой пришлось отменить. В сентябре бой Романова вновь был отменён из-за коронавируса у его соперника – бразильца Маркуса Рожериу де Лимы.

В соглавном бою UFC Fight Night 177 Оттман Азайтар подерётся с Хама Ворти. В главном событии турнира встретятся Анджела Хилл и Мишель Уотерсон.

UFC 2020. UFC Fight Night 177, Лас-Вегас, США
Александр Романов (W) - Роке Мартинес
13 сентября 2020, воскресенье. 01:45 МСК
Александр Романов
Окончено
TKO
Роке Мартинес
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