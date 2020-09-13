Уотерсон выиграла Хилл в главном бою турнира UFC Fight Night 177

В главном бою турнира UFC Fight Night 177 в минимальном женском весе встретились 32-летняя представительница США Анджела Хилл и её 34-летняя соотечественница Мишель Уотерсон.

Победу раздельным решением судей в этом бою одержала Мишель Уотерсон – 47:48, 49:46, 48:47.

По статистике значимых ударов преимущество на стороне Анджелы Хилл – 131 (из 261 попытки) против 128 (из 324 попыток). По общему количеству ударов впереди Уотерсон – 162 против 146, как и по проведённым тейкдаунам – 1 удачная попытка из 18 у 34-летней спортсменки, в то время как у Хилл ни одной попытки.



В соглавном бою турнира представитель Германии Оттман Азайтар победил техническим нокаутом американца Хама Ворти, а в предварительном карде молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов в дебютном бою одержал верх нокаутом Роке Мартинеса.