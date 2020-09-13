Арчулета победил Микса и стал чемпионом Bellator в легчайшем весе

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 246. В его главном поединке встретились Хуан Арчулета и Пэтчи Микс. На кону противостояния стоял вакантный титул в легчайшем весе (до 61,2 кг). По итогам пятираундового противостояния все судьи отдали победу Арчулете, таким образом, он стал новым чемпионом лиги.

В основном карде турнира также выступили экс-претенденты на титул UFC Джон Фитч и Лиз Кармуш.

Ветеран смешанных единоборств Фитч проиграл удушающим приёмом Нейману Грэйси, поражение стало для него первым с 2014 года. Что касается Кармуш, то 36-летняя бывшая двукратная претендентка на пояс UFC в дебютном бою в Bellator досрочно победила Деанну Беннетт.