Боец UFC прервал интервью, узнав о казни иранского борца Афкари

В ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. В его основном карде выступил боец лёгкого веса Бобби Грин, победивший решением судей Алана Патрика.

После завершения схватки Грин пошёл давать традиционное интервью, но прервал его, когда узнал, что смертный приговор иранского борца Навида Акфари был приведён в исполнение.

«Вы только что разбили мне сердце, сказав, что этот парень лишился жизни. Думал, что мы спасём его. Он потерял жизнь. Он потерял жизнь просто за то, что выражал протест. Это опустошает. Это очень грустно, думал, мы спасём его. Вы разбили мне сердце. Сейчас не о чем говорить, кто-то теряет жизнь, а я просто стою здесь. Не хочу сейчас говорить, не могу говорить о бое. Это сводит меня с ума. Не могу говорить. Спасибо, извините», — сказал Грин на видео, размещённом на официальной странице UFC в «Твиттере».