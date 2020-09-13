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Артур Бетербиев получил травму, его бой перенесён

Артур Бетербиев получил травму, его бой перенесён
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) получил травму, сообщает BoxingScene. Во время одной из спарринг-сессий в ходе тренировочного лагеря Бетербиев получил перелом ребра. Повреждение помешает ему выступить 23 октября. На эту дату в Москве был запланирован бой россиянина с Адамом Дейнесом. Ожидается, что эта схватка состоится до конца года. Вместе с тем не сообщается, перенесут турнир в целом или отложенной будет схватка только с участием Артура.

Напомним, Бетербиев последний раз появлялся на профессиональном ринге в октябре 2019 года. Тогда в объединительном поединке Артур нокаутировал украинца Александра Гвоздика и забрал у него титул по версии WBC.

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