«Худшее, что я видел». Дана Уайт раскритиковал рефери за решение в бою Херман — Родригес

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поединок бойцов полутяжёлого веса Эда Хермана и Майка Родригеса, завершившийся противоречивой победой Хермана.
В ходе встречи Родригес отправил соперника на канвас серией ударов с колена и пошёл на добивание, но рефери посчитал, что атака Майка пришлась ниже пояса и дал Херману на восстановление пять минут. После этого Эд вырвал победу в третьем раунде.
«Это было худшее решение рефери, которое я когда-либо видел. Худшее. Этот парень победил нокаутом. Родригес победил техническим нокаутом. У рефери была возможность посмотреть повтор. Но ошибаются все, все мы люди. Как бы то ни было, мы заплатим Родригесу, как заплатили бы за победу. Потому что он выиграл», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.
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