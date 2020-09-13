Азайтар, Уотерсон и Хилл получили бонусы UFC
В ночь с 12 на 13 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. По его завершению лига, традиционно, распределила бонусы.
Глава промоушена Дана Уайт на пресс-конференции после шоу рассказал, что лучшим боем турнира была признана схватка Анджелы Хилл и Мишель Уотерсон. Девушки получили по $ 50 тыс. дополнительных выплат. Ещё $ 50 тыс. бонусом получил участник соглавного вечера боя Оттман Азайтар, нокаутировавший Хаму Уорти менее чем за две минуты. Доплата была сделана за выступление вечера.
Выступлением вечера была признана и победа Кевина Крума над Рузвельтом Робертсом. Крум также был вознаграждён чеком на $ 50 тыс. Отметим, что Кевин «задушил» соперника за 31 секунду.
- 13 сентября 2020
-
13:15
-
12:31
-
11:15
-
10:25
-
10:10
-
09:46
-
09:22
-
09:13
-
09:03
-
06:38
-
03:44
-
02:04
-
00:12
- 12 сентября 2020
-
23:40
-
22:15
-
21:48
-
20:59
-
19:29
-
18:53
-
17:45
-
16:32
-
15:52
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:40
-
09:45
-
09:41
-
08:06
-
00:58
-
00:47
-
00:14
- 11 сентября 2020
-
23:53
-
22:44
-
22:31
Партнерский контент