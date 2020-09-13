Азайтар, Уотерсон и Хилл получили бонусы UFC

В ночь с 12 на 13 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. По его завершению лига, традиционно, распределила бонусы.

Глава промоушена Дана Уайт на пресс-конференции после шоу рассказал, что лучшим боем турнира была признана схватка Анджелы Хилл и Мишель Уотерсон. Девушки получили по $ 50 тыс. дополнительных выплат. Ещё $ 50 тыс. бонусом получил участник соглавного вечера боя Оттман Азайтар, нокаутировавший Хаму Уорти менее чем за две минуты. Доплата была сделана за выступление вечера.

Выступлением вечера была признана и победа Кевина Крума над Рузвельтом Робертсом. Крум также был вознаграждён чеком на $ 50 тыс. Отметим, что Кевин «задушил» соперника за 31 секунду.