«Трамп пытался помочь». Дана Уайт рассказал о попытках спасти казнённого иранского борца

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о трагической гибели борца Навида Афкари, который был казнён по решению иранского суда. По словам функционера, он не был шокирован тем, что в Иране приняли решение привести приговор в исполнение и не прислушались к мнению и просьбам мирового сообщества.
«К сожалению, я не был очень шокирован тем, что приговор привели в исполнение. Звонил Дональду Трампу и говорил ему об этой ситуации. Он сказал, что посмотрит, что можно сделать. Он делал кое-что не в публичной плоскости, знаю, что президент пытался помочь.
Слышал, дело Афкари освещали крупные телеканалы, множество людей в Европе и на Ближнем Востоке писали об этом. Знаю, были и другие влиятельные люди, которые пытались помочь, но… Это грустно. Я пытался помочь", — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 177.
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