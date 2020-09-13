Боец UFC Романов борцовским приёмом бросил тренера
В ночь на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. В его карде выступил молдавский боец тяжёлого веса Александр Романов, дебютировавший в лиге. Спортсмен одержал эффектную досрочную победу над Роке Мартинесом.
После этого в октагоне появился тренер Александра и, принося поздравления, обнял его. Романов в свою очередь ответил крепкими объятиями, а затем, использовав борцовский приём, красиво бросил тренера.
Соответствующее видео доступно на официальной странице UFC в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, в смешанных единоборствах у Романова 12 боёв и во всех из них он одержал досрочную победу.
Кинг-Конг швырял огромного гуамца через спину. Шикарный дебют Романова в UFC. Видео
Молдавский боец легко разобрался с опытным Роке Мартинесом.
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