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Боец UFC Романов борцовским приёмом бросил тренера

Боец UFC Романов борцовским приёмом бросил тренера
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 13 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 177. В его карде выступил молдавский боец тяжёлого веса Александр Романов, дебютировавший в лиге. Спортсмен одержал эффектную досрочную победу над Роке Мартинесом.

После этого в октагоне появился тренер Александра и, принося поздравления, обнял его. Романов в свою очередь ответил крепкими объятиями, а затем, использовав борцовский приём, красиво бросил тренера.

Соответствующее видео доступно на официальной странице UFC в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, в смешанных единоборствах у Романова 12 боёв и во всех из них он одержал досрочную победу.

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