Экс-претендент на титул UFC Джон Фитч объявил о завершении карьеры

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе боец Bellator Джон Фитч объявил о завершении карьеры. В ночь на 13 сентября мск 42-летний спортсмен выступил на турнире Bellator 246 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), где досрочно проиграл Нейману Грэйси. Это было первое поражение Джона с 2014 года. После неудачи он принял решение покинуть большой спорт.

«Это было очень длинное путешествие. Тело прошло через многое. За пределами клетки меня ждёт много других вещей, так что пора уходить», — приводит слова Фитча MMAJunkie.

С 2005 по 2013 год Фитч выступал в UFC, в 2008-м он проиграл титульный бой Жоржу Сен-Пьеру. Кроме того, он владел титулом лиги WSOF. В Bellator Джон выступал с 2018 по 2020 год.