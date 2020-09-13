Дана Уайт заявил, что ищет нового соперника для Тони Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт заявил, что нет шансов на организацию поединка двух бывших временных чемпионов лиги в лёгком весе — Тони Фергюсона и Дастина Порье.
«Нет вероятности, что мы сделаем этот бой. Ищем нового соперника Тони Фергюсону», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 177.
Напомним, не так давно Дастин Порье заявил, что не встретится с Тони Фергюсоном, однако не исключил, что всё-таки подерётся с ним. Тони Фергюсон последний раз появлялся в октагоне в мае 2020 года и досрочно проиграл Джастину Гэтжи. Что касается Порье, то американец выступал в июне 2020 года. На турнире в Лас-Вегасе Порье решением судей с трудом справился с новозеландским бойцом Дэном Хукером.
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