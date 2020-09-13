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Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт без зрителей

Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт без зрителей
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о поединке с Джастином Гэтжи и отметил, что турнир пройдёт без зрителей.

«Нужно быть в Абу-Даби за две недели до боя. Но мы здесь за 40 дней до боя. Первые десять дней климатические условия сказываются. К концу октября я буду полностью готов. В отличие от Дагестана, пустынный климат отличается. К бою я буду в оптимальной форме.

Турнир будет закрытый, болельщиков не будет. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице», — рассказал Хабиб Нурмагомедов на онлайн-конференции на Форуме боевых искусств.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов выступит на турнире UFC 254, где встретится с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи. Это будет третья защита титула для спортсмена. Последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года, когда победил Дастина Порье.

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