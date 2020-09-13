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Умер известный советский боксёр Евгений Горстков

Умер известный советский боксёр Евгений Горстков
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы, известный в прошлом советский боксёр Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни.

«Горстков добился больших успехов на ринге и по праву может считаться одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов и обладателем первой «хрустальной перчатки» — специального приза сильнейшему боксёру-тяжеловесу. Всего он был награжден пятью такими перчатками.

В общей сложности Горстков с 1974 по 1981 год провел 228 боев на ринге. Также этот спортсмен известен тем, что был одним из трех советских боксеров (вместе с Игорем Высоцким и Петром Заевым), кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с известным чемпионом мира среди профессионалов — Мохаммедом Али.

После завершения карьеры Горстков перешёл на тренерскую деятельность, а также был арбитром. У Евгения Николаевича была великолепная репутация и на ринге, и за её пределами», — гласит сообщение пресс-службы Федерации бокса России.

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