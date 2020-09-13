Нурмагомедов: мстить может каждый, мужество нужно, чтобы прощать

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал очередной философский пост в «инстаграме».



«Мстить может каждый, мужество нужно, чтобы прощать», — написал Нурмагомедов.

Следующий бой Хабиб должен провести против Джастина Гэтжи. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.