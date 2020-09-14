Хабиб Нурмагомедов поменял аватар в «Инстаграме». Фото

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов обновил фото профиля на своей странице в «Инстаграме». Ранее на аватаре на протяжении долгого времени был изображён он сам на чёрном фоне в папахе, теперь там находится чёрно-белое изображение льва, совмещённое с человеческим лицом.

31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Его последним соперником был американец Дастин Порье. Поединок, прошедший в сентябре 2019 года, завершился победой россиянина в третьем раунде, после того как он успешно применил удушающий приём. Следующим соперником Хабиба станет временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гэтжи. Бой состоится 24 октября на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.