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Хабиб Нурмагомедов поменял аватар в «Инстаграме». Фото

Хабиб Нурмагомедов поменял аватар в «Инстаграме». Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов обновил фото профиля на своей странице в «Инстаграме». Ранее на аватаре на протяжении долгого времени был изображён он сам на чёрном фоне в папахе, теперь там находится чёрно-белое изображение льва, совмещённое с человеческим лицом.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Его последним соперником был американец Дастин Порье. Поединок, прошедший в сентябре 2019 года, завершился победой россиянина в третьем раунде, после того как он успешно применил удушающий приём. Следующим соперником Хабиба станет временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гэтжи. Бой состоится 24 октября на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.

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