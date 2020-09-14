Харитонов ответил на обвинение в «подставном» бое с Уильямсом

Российский боец MMA Сергей Харитонов отреагировал на критику после боксёрского поединка с американцем Дэнни Уильямсом, после того как возникли подозрения, что бой носил договорной характер.

Напомним, 11 сентября 40-летний Харитонов победил 47-летнего Уильямса техническим нокаутом во втором раунде. Для россиянина это был дебют в боксе.

«Соперник был возрастной, я не спорю. Но никакого подставного боя или сценария не было.

Я вышел, мне поставили оппонента, им должен был быть Кевин Джонсон, но у него была проблема с визой, поставили этого парня, Дэнни Уильямса. Подготовился, вышел, отбоксировал.

Зачем нужны подставные бои, мне для чего это? Дэнни Уильямс — да, возрастной, но о чём мне с ним договариваться? Не бей меня, Дэнни? Мне в «Инстаграме» пишут: мешка побил. Кого мне поставили на первый поединок, того я и побил», — цитирует Харитонова «Спорт-экспресс».