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«Саша живёт жизнью обычных российских мужиков». Гаджиев — о пьянстве А. Емельяненко

«Саша живёт жизнью обычных российских мужиков». Гаджиев — о пьянстве А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о пристрастии бойца MMA Александра Емельяненко к алкоголю.

Напомним, 24 июля Емельяненко проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову. С тех пор он редко появляется в публичном пространстве.

«Не могу сказать, что скучаю по нему. До пропажи Емельяненко было слишком много. Думаю, он вернётся через месяц или два.

Он — не трагичный персонаж. Александр – обычный мужик, только популярный. Он живёт жизнью обычных российских мужиков, которые приходят домой с работы и пьют. У Саши просто более спортивная работа. Есть у него свободная минутка, деньги – пьёт. Думаю, он всегда пил», — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

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