«Да заплатите уже ему». Фергюсон призвал UFC устроить бой с Порье, несмотря на его отказ

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон призвал президента UFC Дану Уайта организовать его поединок с соотечественником Дастином Порье, несмотря на то что тот отказался от боя, так как ему не понравились финансовые условия. Ожидалось, что Фергюсон и Порье подерутся в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове», расположенном в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

«Дана Уайт, UFC, да заплатите уже ему. Я люблю вас всех, но давайте подарим хардкорным фанатам и простым болельщикам то, что они заслужили, — хороший поединок», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и 4 поражения в MMA. У 31-летнего Порье 26 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.