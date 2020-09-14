ACA проведёт открытую пресс-конференцию в Москве 15 сентября

Завтра, 15 сентября, состоится открытая пресс-конференция промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), посвящённая турниру ACA 111. Мероприятие пройдёт в гостинице «Азимут Олимпик» (1 этаж, зал «Волга»), расположенной по адресу: Олимпийский проспект, 18/1.

Поклонники MMA смогут в формате открытой пресс-конференции задать вопросы руководству организации — основателю лиги Майрбеку Хасиеву и президенту ACA Алексею Яценко, — а также бойцам — участникам московского турнира ACA 111: Александру Сарнавскому, Абдул-Азизу Абдулвахабову, Юсуфу Раисову, Артёму Резникову, Алексею Буторину и Асылжану Бакытжанулы.

Начало мероприятия — в 17:00. Вход свободный.

ACA — российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут». До декабря 2018 года носила название ACB (Absolute Championship Berkut).