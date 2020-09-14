47-летний Уильямс завершил карьеру после поражения в бое с Харитоновым

Британский боксёр Дэнни Уильямс завершил карьеру после поражения от российского бойца ММА Сергея Харитонова. Как сообщает Sportsmail, Уильямс подтвердил, что завершает карьеру. При этом 47-летний британец не стал комментировать решение.

Харитонов одержал победу над Уильямсом техническим нокаутом. Бой был остановлен уже во втором раунде. Уильямс потерпел 20-е поражение за последние 10 лет. Всего же в его пассиве 28 поражений при 54 победах. В 2004 году британец нокаутировал Майка Тайсона.

После боя с Харитоновым многие британские боксёры выразили опасения за здоровье Уильямса. Так, спортсмены считают, что Уильямсу не стоит боксировать в таком возрасте. Видимо, британец согласился с доводами соотечественников.