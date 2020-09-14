Бой-реванш Поветкина и Уайта состоится 21 или 28 ноября

Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт проведут бой-реванш 21 или 28 ноября, утверждает Boxing Scene со ссылкой на собственные источники.

Первый поединок соперников закончился неожиданной победой Поветкина. Россиянин дважды оказывался на настиле, но в пятом раунде отправил соперника в нокаут. Благодаря этой победе Поветкин стал временным чемпионом мира по версии WBC.

При этом в контракте была прописана обязанность проведения реванша, о чём сразу сообщил промоутер Эдди Хирн. Повторный бой точно состоится в ноябре, так как 12 декабря британец Энтони Джошуа будет боксировать с болгарином Кубратом Пулевым.

При этом пока не известно, где будет проходить бой-реванш. Первый поединок соперников проходил в Великобритании.