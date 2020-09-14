Порье ответил Фергюсону, который требовал, чтобы UFC заплатил Дастину за бой

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отреагировал на слова соотечественника, Тони Фергюсона. Фергюсон обратился к руководству UFC, попросив организовать ему бой с Порье.

«Тони — такой парень, который будет работать с соперником и добьётся для него нового контракта на бой», — написал Порье в своём «твиттере».

«Дана Уайт, UFC, да заплатите уже ему. Я люблю вас всех, но давайте подарим хардкорным фанатам и простым болельщикам то, что они заслужили, — хороший поединок», — написал ранее Фергюсон.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и 4 поражения в MMA. У 31-летнего Порье 26 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

Сообщалось, что Порье и Фергюсон могут провести бой на турнире 24 октября. В главном событии этого турнира встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.