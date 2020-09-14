Макгрегор — об обвинениях в домогательствах: я так не могу, просто раздавлен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что переживает тяжёлый период в жизни. Стало известно, что ирландца обвинили в сексуальных домогательствах во время отдыха на Корсике (Франция). По данным The Sun, Макгрегор обнажился в баре перед замужней девушкой. Он был задержан полицией, но после допроса Конора отпустили.

Макгрегор столкнулся с негативной реакцией в «Твиттере». Ирландец даже ответил нескольким пользователям.

«Я так не могу, просто раздавлен. Стараюсь оставаться сильным ради моих детей и людей, которые меня поддерживают», — написал Макгрегор в «Твиттере», но затем удалил сообщение.

В 2020 году Макгрегор объявил об уходе из ММА. Он уже в третий раз объявляет об уходе, но дважды возвращался.