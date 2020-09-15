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Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своей популярности среди мусульман

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своей популярности среди мусульман
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к тому, что он входит в топ-5 самых влиятельных мусульман в мире.

«Это накладывает большие обязательства и большую ответственность. Если кто-то и имеет право на ошибку, то у меня это право очень маленькое. Будут такие последствия…

Из-за этого я… Не только из-за этого, просто я сам веду такой образ жизни, что стараюсь заниматься теми вещами, которые меня лично касаются. Меня лично касаются тренировки, потому что надо мной лично будет закрываться клетка. Я тренируюсь, отдыхаю, сплю, не посещаю какие-то непристойные места, стараюсь тщательно фильтровать, с кем общаться, с кем видеться», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу True Gym.

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