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«Когти царапали глазницу». Олейник рассказал, как ему оторвали ухо и совали пальцы в глаза

«Когти царапали глазницу». Олейник рассказал, как ему оторвали ухо и совали пальцы в глаза
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлом весе, поделился впечатлениями от боёв с соперниками, которые в поединках с ним применяли запрещённые приёмы.

«Например, было оторвано ухо на пару сантиметров. На одном турнире по боевому самбо парень с горячей кровью из республики не столь отдалённой пальцы в глаза засовывал вот на столько (показывает на среднюю фалангу). Они проходили прямо внутрь, я чувствовал, как когти царапали мою глазницу.

И рот пытались разрывать, и в пах старались бить, даже когда это запрещено было. Выдержал, прошёл и не сломался. Ничего не отбили, не откусили и не оторвали, дети есть. Всё приросло, пришили, теперь на месте (смеётся)», — цитирует его «Р-Спорт».

Ранее Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории MMA.

Алексей Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории MMA
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