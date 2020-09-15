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Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
Бокс/ММА / UFC 0

Президент США Дональд Трамп признался, что считает чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова первым номером сводного рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Напомним, в официальном рейтинге UFC Нурмагомедов располагается на второй строчке, уступая бывшему чемпиону промоушена в полутяжёлом весе Джону Джонсу.

Трамп сказал, что 24 октября обязательно посмотрит бой Хабиба с Джастином Гэтжи, несмотря на напряжённую предвыборную кампанию.

«У Гэтжи будет грандиозный поединок против первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова.

Этот бой пройдёт незадолго до президентских выборов в США, но мы посмотрим его. Я точно посмотрю его. Думаю, это будет невероятный поединок», — приводит его слова RT.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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