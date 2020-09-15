«Я бил Сашу не по-настоящему». Кокляев вспомнил бой с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, как действовал в боксёрском поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко. Напомним, бой, состоявшийся в ноябре 2019 года, завершился нокаутом в исполнении Емельяненко в первом раунде. Для Кокляева это был дебют в единоборствах.

«Если бы за пару недель до боя не было установки, что мы должны продержаться до четвёртого раунда, показать бокс, а в четвёртом уже делать, что хотим… Я в первом раунде Сашу и не бил толком.

Камил Гаджиев на подкасте у Магомеда Исмаилова подколол меня, сказал: что ты, чёрт возьми, говоришь? Меня поразило, что его удивили мои слова, ведь он был в курсе всего. Задача была — четвёртый раунд.

В конце подкаста меня назвали лучшим трештокером России, так как я сказал, что бил Емельяненко не по-настоящему. И это правда. Была задача показать бокс. Люди сидели пять часов и ждали моего выступления. Но мы не показали того, что можно было показать», — приводит слова стронгмена «Спорт-экспресс».