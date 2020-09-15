Боец UFC Ковингтон попытался поцеловать руку Дональду Трампу. Видео
Американский боец Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, попытался поцеловать руку президенту США Дональду Трампу, после того как тот пожелал ему удачи в поединке с Тайроном Вудли.
«Я посмотрю бой Колби, я его большой поклонник. Колби — победитель и чемпион.
Это будет невероятный вечер и классный бой. Хочу пожелать Ковингтону удачи в предстоящем поединке. Удачи, чемпион», — сказал Трамп.
После этого Ковингтон попытался поцеловать руку Трампу. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, бой Вудли — Ковингтон состоится на турнире UFC Fight Night 178, который пройдёт в Лас-Вегасе 19 сентября.
Ранее Трамп заявил, что считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом MMA.
Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
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