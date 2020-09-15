Боец UFC Ковингтон попытался поцеловать руку Дональду Трампу. Видео

Американский боец Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, попытался поцеловать руку президенту США Дональду Трампу, после того как тот пожелал ему удачи в поединке с Тайроном Вудли.

«Я посмотрю бой Колби, я его большой поклонник. Колби — победитель и чемпион.

Это будет невероятный вечер и классный бой. Хочу пожелать Ковингтону удачи в предстоящем поединке. Удачи, чемпион», — сказал Трамп.

После этого Ковингтон попытался поцеловать руку Трампу. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, бой Вудли — Ковингтон состоится на турнире UFC Fight Night 178, который пройдёт в Лас-Вегасе 19 сентября.

Ранее Трамп заявил, что считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом MMA.