Хабиб рассказал, как относится к сравнениям с Мохаммедом Али

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает по поводу того, что его иногда сравнивают с легендарным боксёром Мохаммедом Али.
«Наше сравнение — оно какое-то неправильное, может быть. Он был чемпионом — я чемпион, он мусульманин — я мусульманин… Чисто из-за этого.
Всё, что он делал за пределами клетки, — это несравнимо. На тот момент, когда он был чемпионом, — он же был, так скажем, другой расы. А в Америке на тот момент эта раса не воспринималась. Как он рассказывал в автобиографии, его даже не обслуживали в ресторанах, и он выбросил свою золотую медаль по боксу.
То, что он сделал, как изменил отношение к своей расе, — думаю, это несравнимо. Чтобы с ним сравниться, мне нужно вернуться в его годы и быть темнокожим», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу True Gym.
- 15 сентября 2020
-
14:19
-
13:31
-
13:03
-
12:20
-
11:41
-
11:01
-
10:23
-
09:39
-
09:01
- 14 сентября 2020
-
23:30
-
22:27
-
20:53
-
20:06
-
18:27
-
17:46
-
15:33
-
15:02
-
14:03
-
13:23
-
12:01
-
11:00
-
10:21
-
09:39
-
09:00
- 13 сентября 2020
-
23:55
-
22:55
-
21:02
-
18:25
-
16:54
-
15:23
-
14:24
-
13:15
-
12:31
-
11:15
-
10:25