Хабиб рассказал, как относится к сравнениям с Мохаммедом Али

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает по поводу того, что его иногда сравнивают с легендарным боксёром Мохаммедом Али.

«Наше сравнение — оно какое-то неправильное, может быть. Он был чемпионом — я чемпион, он мусульманин — я мусульманин… Чисто из-за этого.

Всё, что он делал за пределами клетки, — это несравнимо. На тот момент, когда он был чемпионом, — он же был, так скажем, другой расы. А в Америке на тот момент эта раса не воспринималась. Как он рассказывал в автобиографии, его даже не обслуживали в ресторанах, и он выбросил свою золотую медаль по боксу.

То, что он сделал, как изменил отношение к своей расе, — думаю, это несравнимо. Чтобы с ним сравниться, мне нужно вернуться в его годы и быть темнокожим», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу True Gym.